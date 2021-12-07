طريقة اللقيمات المقرمشة بالقشطة أو الجبن لذيذة وهشة

طريقة اللقيمات ، تُعد اللقيمات من الحلويات المحببة لدى الكثير من الناس، حيث يطلق عليها الكثير من المسميات فتسمى في بعض الدول بإسم العوامة أو الزلابية، وتتميز بطعمها الطري وقوامها الهش والمقرمش، ويتم إضافة القطر لها لمنحها مذاقًا طيبًا، سنتعرف في هذا المقال على الطريقة الصحيحة واللذيذة لعمل اللقيمات.

طريقة اللقيمات

تعتبر حلى اللقيمات من الحلويات الخفيفة على المعدة، حيث يتم تقديمها بكثرة في الأعياد والحفلات والمناسبات، وهي من الحلويات التي يشتهر إعدادها في شهر رمضان المبارك، إذ يمكن تحضيرها في المنزل بمكونات غير مكلفة وبمذاق لذيذ وشهي، تعرفي سيدتي معنا على طريقة صنع اللقيمات بخطوات سهلة من خلال مقالنا.

مكونات اللقيمات

يمكن عمل اللقيمات بخطوات بسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات اللقيمات، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الحليب الجاف.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهيل.

رشة زعفران.

ثلث كوب من الماء الفاتر.

ملعقة كبيرة من بذور السمسم.

ثلث كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من القطر.

زيت نباتي للقلي.

طريقة تحضير اللقيمات

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير اللقيمات، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات اللقيمات:

أضيفي كل من الدقيق والخميرة الفورية ومسحوق الحليب والسكر ومسحوق الهال والزعفران في وعاء، ويخلط جيدًا.

أضيفي الماء ببطء مع الخلط برفق بيدك للحصول على خليط لزج.

غطي العجين بقطعة قماش، واتركيها ترتاح لبضع ساعات في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

سخني الزيت ويُسكب الخليط بالملعقة (قومي بإسقاط الخليط في كيس حلواني، قصي زاوية الكيس وادفعي للحصول على كرة صغيرة من الخليط في يدك، أسقطي هذه الكرة في الزيت على الفور، إذ يمكنك غمس يديك في الماء لتجنب الالتصاق.)

قلبّي الكرات المتساقطة بالمعلقة، ودعيها تُقلى حتى يصبح لونها بنيًا ذهبيًا غامقًا.

أخرِجي اللقيمات من الزيت وضعيها على منشفة المطبخ.

ضعي اللقيمات في وعاء التقديم واسكبي عليها القطر، ورشي بذور السمسم.

قدمي اللقيمات دافئة، وبالصحة والعافية.

طريقة اللقيمات المقرمشة

تعتبر اللقيمات المقرمشة من ألذ الحلويات الشرقية، التي يتميز بها شهر رمضان المبارك وأيضًا يمكن تقديمها في المناسبات والأعياد، وتتميز اللقيمات بسهولة عملها في المنزل، فهي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، حيث يمكنك إعدادها سيدتي لأفراد عائلتك أفضل من شرائها من المحلات، ومن أهم المكونات اللازمة للقيمات المقرمشة:

مكونات اللقيمات المقرمشة

يمكن عمل اللقيمات المقرمشة بخطوات بسيطة وسهلة، لذلك سوف نعرض لكِ الآن مكونات اللقيمات المقرمشة، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوب من الدقيق متعدد الاستخدام.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من نشاء الذرة.

ملعقة صغيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الهال.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

رشة زعفران.

كوبان من الزيت النباتي للقلي.

نصف كوب من القطر.

طريقة تحضير اللقيمات المقرمشة

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير اللقيمات المقرمشة، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات اللقيمات المقرمشة:

اخلطي جميع مكونات اللقيمات جيدًا في وعاء كبير الحجم، حتى تحصلي على خليط ناعم.

غطي العجينة بقطعة قماش، ودعيها حتى تتضاعف حجمها في مكان دافئ، لمدة ساعة.

أضيفي الزيت النباتي في مقلاة عميقة، وعندما يسخن أخفضي درجة النار إلى متوسطة.

اغمسي ملعقة في زيت منفصل، ثم خذي ملعقة صغيرة ممتلئة من الخليط، وادفعي الخليط بعيدًا باستخدام ملعقة أخرى، (يجب الحذر أثناء وضع الخليط في الزيت).

حركي اللقيمات باستخدام ملعقة خشبية، فهذا سيجعلها تنضج بشكل متساوٍ.

دعي اللقيمات في الزيت حتى يصبح لونها بنيًا فاتحًا.

أخرجي اللقيمات من الزيت وضعيها على ورق المطبخ.

صبّي القطر فوق اللقيمات (يجب أن يكون الشراب في درجة حرارة الغرفة).

طريقة اللقيمات بالقشطة

تعد اللقيمات من الحلويات المشهورة في بلاد الشام وسوريا، نظرًا لمذاقها اللذيذ وسهولة تحضيرها، وتُحظى حلى اللقيمات على إقبال العديد من أفراد الأُسر، سنقدم لكِ سيدتي طريقة عمل اللقيمات بالقشطة بالمكونات والخطوات لتحصلي على مذاق طيّب ولذيذ.

مكونات اللقيمات بالقشطة

يمكن عمل اللقيمات بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ سيدتي الآن مكونات اللقيمات بالقشطة، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كأس من الدقيق الأبيض.

كأس من الدقيق الأسمر.

ربع كأس من السكر الأبيض.

أربع ملاعق صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من السكر.

نصف كوب من القشطة.

أربع ملاعق صغيرة من نشاء الذرة.

بيضتان.

رشة ملح.

كأس من الماء الدافئ.

مكونات القطر:

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

ملعقتان صغيرتان من عصير الليمون الحامض.

ثلاث كؤوس من السكر الأبيض.

ثلاث كؤوس ونصف من الماء.

طريقة تحضير اللقيمات بالقشطة

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير اللقيمات بالقشطة، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات اللقيمات بالقشطة:

لإعداد القطر، ضعي السكر مع الماء في وعاء على نار متوسطة مع التحريك من حين لآخر.

أخفضي من درجة النار بعد أن يبدأ المزيج بالغليان، ثم أضيفي ماء الورد وماء الزهر، ودعيه على النار إلى أن يكثف، ثم أضيفي إليه عصير الليمون.

اصنعي عجينة اللقيمات، وذلك بمزج جميع المقادير معًا في وعاء، وخلطيها جيدًا.

اعجني المكوّنات بواسطة يديكِ إلى أن تتشكل لديك عجينة طرية، ثم دعيها في وعاء مُغطى بقطعة قماش لمدة ساعتين إلى أن تتخمر.

حمّي الزيت النباتي في مقلاة، ثم شكلّي كرات من العجين باستخدام ملعقة كبيرة، واقليها في المقلاة إلى أن تصبح ذهبية اللون.

ضعي اللقيمات بالقشطة في طبق التقديم.

اسكبي القطر على اللقيمات، ثم صفيها، وقدميها مباشرة.

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طريقة اللقيمات بالجبن

تعتبر اللقيمات من أطباق الحلويات العالمية واللذيذة التي يُحبها الكبار والصغار، والتي تُقدم في المناسبات والأعياد، ويتميز هذا الحلى بقوامه الهشّ المقرمش، ويتم تحضير اللقيمات بالعديد من الحشوات مثل القشطة والكريمة والجبن، سنقدم لكِ سيدتي الآن طريقة عمل اللقيمات بالجبن بالخطوات.

مكونات اللقيمات بالجبن

يمكن عمل اللقيمات بالجبن بخطوات سهلة وبسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ سيدتي الآن مكونات اللقيمات بالجبن، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوبان من الدقيق.

ثماني ملاعق صغيرة من الحليب الجاف.

أربع ملاعق صغيرة من الزيت النباتي.

أربع ملاعق صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كأس من الماء الدافئ.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

زيت للقلي.

جبن مثلثات.

مكونات القطر:

كأس من السكر الأبيض.

نصف كأس من الماء.

رشة هيل.

رشة زعفران.

طريقة تحضير اللقيمات بالجبن

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير اللقيمات بالجبن، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات اللقيمات بالجبن:

لتحضير القطر امزجي كأس من السكر مع نصف كأس من الماء، وحينما يغلي المزيج أضيفي رشة هيل ورشة زعفران.

امزجي كل من الدقيق والسكر والخميرة والملح والحليب الجاف في وعاء.

أضيفي الماء الدافئ والزيت تدريجيًا، وقومي بعجن الخليط حتى يتكون لديكِ عجينة متجانسة.

غطي العجينة ثم اتركيها حتى تختمر لمدة نصف ساعة.

ضعي حشوة الجبن ثم نشكلها على شكل كرات ثم اقليها في زيت غزير ساخن.

صفّي اللقيمات من الزيت، وضعيها في طبق التقديم ثم اسكبي عليها القطر فورًا.

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طريقة اللقيمات باللبن

طريقة عمل اللقيمات باللبن من بأفضل وأسهل الطرق لعمل اللقيمات، وتعتبر اللقيمات من الحلوى اللذيذة التي يحبها الصغار والكبار، تعرفي سيدتي معنا على كيفية تحضير لقمة القاضي اللذيذة المحشية باللبن بخطوات سهلة وبمذاق مميز وشهي.

مكونات اللقيمات باللبن

يمكن عمل اللقيمات باللبن بخطوات سهلة وبسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ سيدتي الآن مكونات اللقيمات باللبن ، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

كوبان من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من اللبن الرائب.

أربع ملاعق صغيرة من الحليب البودرة.

أربع ملاعق صغيرة من نشاء الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الزعفران.

ربع ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقتان صغيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

كوبان من الزيت النباتي.

مكسرات مطحونة.

كوب من القطر.

طريقة تحضير اللقيمات باللبن

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير اللقيمات باللبن، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات اللقيمات باللبن:

ضعي المكونات الجافة في وعاء كبير الحجم، وامزجيها جيدًا باستخدام الملعقة.

أضيفي اللبن الزبادي إلى الخليط، ثم اعجني المكونات حتى تتكون لديكِ عجينة لينة وهشة.

غطي العجينة بقطعة قماش، وضعيها في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف إلى أن تتخمر.

حمي الزيت النباتي على درجة حرارة مرتفعة، واسكبي العجينة فيها على شكل كرات.

أخرِجي اللقيمات من الزيت، واسكبيها في القطر البارد.

قدمي اللقيمات باردة، وزيينيها بالمكسرات المجروشة.

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طريقة اللقيمات بالكاسترد

سوف نقدم لكِ من موقع محتويات طريقة عمل اللقيمات بالكاسترد اللذيذة والشهية في البيت، ولأنكِ سيدتي متميزة في وصفاتكِ يمكنك عملها في البيت لأبناء أسرتكِ أفضل من شراءها من المحلات، إليكِ المكونات المطلوب إعدادها لصنع اللقيمات بالكاسترد في المنزل:

مكونات اللقيمات بالكاسترد

يمكن عمل اللقيمات بالكاسترد بخطوات سهلة وبسيطة، لذلك سوف نعرض لكِ سيدتي الآن مكونات اللقيمات بالكاسترد، وهذه المكونات تتمثل فيما يلي:

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الدافئ.

كوبان من الدقيق.

ملعقتان صغيرتان من السكر المطحون.

ملعقتان كبيرتان من الكاسترد البودرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة تحضير اللقيمات بالكاسترد

بعد تحضير المكونات السابقة يجب التعرف على طريقة تحضير اللقيمات بالكاسترد، حيث يعد هذا الحلى من الحلويات سهلة التحضير ولا يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، وفي الآتي خطوات اللقيمات بالكاسترد:

امزجي جميع مكونات اللقيمات في وعاء، حتى تحصلي على عجينة لينة.

دعي العجينة تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة.

سخني الزيت النباتي في مقلاة عميقة.

قومي بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة الحجم.

أخفضي من درجة النار، ثم قومي بإضافة كرات العجينة إلى الزيت حتى تصبح هشة وذهبية اللون.

صفّي اللقيمات من الزيت، ورشي عليها السكر المطحون.