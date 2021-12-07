أفضل تردد قناة الزمالك Zamalek Tv الجديد 2022 علي النايل سات

يهتم عشاق النادي الزمالك بالبحث عن تردد قناة الزمالك Zamalek Tv الجديد 2022 علي النايل سات، وهي تُعد قناة تلفزيونية تابعة لمصر وخاصة بمحبي ومشجعي نادي القلعة البيضاء، تُعرض “النايل سات” ومنذ أن تم إطلاقها وهي تقوم ببث جميع الندوات والمباريات الجديدة، بالإضافة إلى كونها مجانية لا تحتاج لدفع رسوم تشفير .

تردد قناة الزمالك الجديد 2022

أصبح بالإمكان الآن لعشاق نادي الفارس الأبيض مشاهدة كافة البرامج والأخبار المتعلقة بالرياضة، والتي يتم بثها على القناة وذلك بعد تعديل جهاز الرسيفر على تلك الترددات للحصول على إشارة قوية وجودة عالية، وهي كالتالي:

القمر الصناعي النايل سات تردد القناة: 11449.

معامل تصحيح الخطأ:

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: عمودي.

اسم القناة: “قناة نادي الزمالك”.

القمر الصناعي عرب سات التردد: 12092.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

التشفير: مجاني.

القمر الصناعي يوتلسات تردد القناة: 11595.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: ملاحظة هامة: “قد يظهر اسم القناة باللغة الإنجليزية على الرسيفر الخاص بك فيكون كالآتي Zamalek SC TV”.

معلومات عن Zamalek Tv

تم بدأ عرضها بصورة تجريبية خلال عام 2019 م في يوم 31 ديسمبر، بينما تم الإطلاق بشكل رسمي في 22 يناير لعام 2020 م، ولا تقتصر على البث في مصر فقط بل يتم بثها في مختلف أنحاء الدول العربية، كما يُوجد المقر الرسمي لها في مدينة القاهرة.

البرامج المعروضة على قناة نادى الزمالك

تقوم ببث عدد كبير جِدًّا من البرامج والحوارات المميزة والتي تُقدم من قبل نخبة من مشاهير كرة القدم، الذين يحظون بشعبية كبيرة في مصر وخارج حدود الدولة، وفيما يلي سوف يتم ذكر بعض منها: برنامج “زملكاوي” إعداد وتقديم لاعب نادي الزمالك السابق الشهير كابتن خالد الغندور لمدة 4 أيام من الأسبوع.

بينما يقوم اللاعب محمد أبو العلا بتقديمه 3 أيام وذلك من الساعة الحادية عشر مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل. برنامج “ملوك الصالات”: والتي تقوم بعرضه الإعلامية نيرة الأحمر.

“نهارك أبيض”: يُقدم بواسطة مجموعة من المقدمين مثل نيرفانا العبد، والممثل والمذيع محمد طارق لإضافة إلى إنجي يحيى، ويتم عرضه من يوم السبت حتى الخميس من الساعة 12 ظهراً حتى الثانية مساءاً.

برنامج “أخبارنا”: تجتمع فيه كلا من نيرة الأحمر وفرح على لتقديمه كل يوم من السادسة حتى السابعة والنصف مساءًا.

“فن وهندسة”: المشرف على التقديم هو اللاعب أحمد عفيفي وذلك في يوم الاثنين والثلاثاء من 9 حتى 11 مساءاً.

برنامج “التالتة يمين”: يُعرض من قبل حارس مرمى نادي الزمالك السابق عبد الواحد السيد، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء إلى الأحد من الساعة التاسعة إلى 10:45 مساء كل ليلة.

مميزات قناة الزمالك المصري

بعد الكثير من التغييرات التي حلت بها نتيجة لرحيل مجلس الإدارة السابق الذي كان بقيادة المستشار دكتور مرتضى منصور، فقد عملت الإدارة الحالية على القيام بالعديد من التحسينات لتقديم أفضل خدمة لمتابعيها، وأمثلة على ذلك: تقوم قناة الزمالك بإعطاء لاعب الفريق الزملكاوي ثقة عالية أثناء تواجده في الملعب بالإضافة إلى الرفع من مستوى التركيز.

سابقاً نتيجة لكثرة الأكاذيب المتداولة حول النادي فكان ذلك يُؤثر بشدة على نفسية وأداء لاعب الزمالك، ولكن الآن أصبحت قناة الزمالك بمثابة المنبر والجهة المسئولة عن دحض جميع الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة.

إعطاء أفراد الفريق القدرة على الرد ومواجهة أي هجوم يُطلق عليهم. عرض الأخبار المتعلقة بالنادي أول بأول بالإضافة إلى المتابعة الحية للتدريبات والندوات التي تُقام.

بث العديد من المباريات الحصرية بصورة مباشرة خاصةً الودية منها وذلك بشكل مجاني بالكامل. القيام بتعريف المتابعين والمشجعين بتاريخ نادي الزمالك العظيم منذ بداية نشأته، بالإضافة إلى عرض أهم المباريات التي خاضها خلال مسيرته عبر الزمن.

في نهاية المطاف وبعد أن التوضيح التام لجميع الأمور المتعلقة بـ تردد قناة الزمالك علي النايل سات 2022 وكذلك البرامج المميزة التي تقوم القناة بعرضها، بالإضافة إلى أهم ما تهدف إليه فيجب القول أنه على الرغم من أنها لا تزال تعتبر حديثة وفي بداية مشوارها.

وحتى الآن لا يُسمح لها بعرض المباريات الحصرية الرسمية إلا أنها اشتهرت بشكل واسع بين الناس، ولاقت العديد من النجاحات فقد اعتبرها المشجع هي المستقر الذي يلجأ إليه للحصول على كل ما هو جديد.