موعد مباراة الأردن وفلسطين اليوم7/12/2021



يواجه منتخبنا الوطني، الثلاثاء 7/12/2021، نظيره الفلسطيني عند الساعة الخامسة بتوقيت الأردن، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

وحقق النشامى انتصارا على السعودية بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات الا انه تلقى خسارة قاسية أمام المغرب برباعية.

وتتصدر المغرب ترتيب المجموعة الثالثة (6 نقاط) ويحتل منتخبنا المركز الثاني (3 نقاط)، بينما تملك فلسطين والسعودية نقطة واحدة.

وقال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، عدنان حمد، الاثنين، إن المنتخب يتدرب بـ 14 لاعبا فقط بعد الإصابات التي لحقت في صفوفه قبل المواجهة الحاسمة أمام نظيره الفلسطيني.

وأكد "رغم الصعوبات سنظهر بشكل مثالي أمام فلسطين"، لافتا إلى الحاجة للفوز على فلسطين للتأهل دون النظر لنتائج الآخرين".

ويفتقد منتخب "النشامى" لخدمات كل من بهاء فيصل، محمد الدميري، بسبب الإصابة إلى جانب مهند خيرالله بسبب فيروس كورونا، وإحسان حداد للإيقاف، مع "عدم تأكد جاهزية" أحمد ثائر وأحمد اسريوة ويزن النعيمات حتى الآن.

وكان لاعب المنتخب أنس العوضات قد أصيب بالفيروس قبل انطلاق البطولة ليخضع مباشرة للعزل، مع استدعاء محمد أبو زريق "شرارة" بديلاً له في القائمة النهائية للبطولة.