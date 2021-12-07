القيادي عدنان: مستمرون بالإضرابات وضعف الزخم الجماهيري والإعلامي لن يوقفها

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي، الأسير المحرر كايد الفسفوس في بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله بالضفة المحتلة، وذلك لتهنئته بالحرية بعد أن خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة أكثر من 130 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

من جهته نقل القيادي خضر عدنان تهاني القائد زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي للأسير المحرر كايد الفسفوس وعائلته بهذا الانتصار وهذه الحرية المباركة.

وأكد عدنان خلال تقديمه التهاني للمحرر للفسفوس على ضرورة عدم التراجع عن سلاح الإضراب عن الطعام في مواجهة الاحتلال رغم التراجع الزخم الإعلامي والجماهيري والتذكير.

جدير بالذكر، كايد الفسفوس متزوج منذ 9 سنوات وله بنت اسمها جوان، وأمضى ما مجموعه 7 سنوات في سجون الاحتلال، كان أكثر من نصفها في الاعتقال الإداري، وهو واحد من 6 أشقاء ما زال 3 منهم معتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني وهم محمود وخالد وحافظ الفسفوس.











