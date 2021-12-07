أسعار الخضروات في غزة اليوم الثلاثاء 7/12/2021- تدني كبير

شهدت أسعار الخضروات في أسواق قطاع غزة اليوم الثلاثاء 7/12/2021، انخفاضا ملحوظا في عدد من الأصناف بسبب غزارة الإنتاج ومحدودية الطلب.

وسجّل سعر الخيار انخفاضا ليصل سعر الكيلو إلى 1.5 شيكل، بينما سجّلت الزهرة هي الأخرى تراجعا حادا ووصل سعر الرأس في الخان إلى 0.5 شيكل وفي السوق من 1 - 2 شيكل

وهذه قائمة أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء 7/12/2021 :

الرقم الصنف السعر الكيلو بالشيكل

1 بندورة 1.7

2 خيار 1.7

3 بصل 1.5

4 كوسا 2

5 باذنجان 1.7

6 فلفل 2

7 جزر 2

8 ثوم 12

9 ملفوف 3

10 زهرة 2

11 قرع 3

12 ليمون 1.7

13 ملوخية 2

14 فصوليا 4

15 بيض 11

16 بطاطا 1.5

17 بازيلاء