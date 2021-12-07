الجهاد الإسلامي تنعى المحرر تيسير خزيمية

تقدمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء 7/12/2021، بأحر التعازي والمواساة من ذوي المحرر تيسير خزيمية أبو حمزة الذي قضى إثر إصابته قبل أسابيع في شجار عائلي في بلدة قباطية بجنين بالضفة المحتلة.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي على دعوة الكل للالتزام بالوصية التي تم تناقلها لفقيد قباطية المحرر تيسير خزيمية عندما تم إدخاله يوم إصابته لمشفى الرازي بأن يكون دمه إن قضى من إصابته حاقناً للدم في قباطية، وما نقله أيضا أحد القيادات على لسان تيسير عقب زيارته بمشفى الرازي بأنه لن يحصل إلا ما تحبون إشارة للمقاومة وجموع المحررين.

ودعت الحركة، لكل المحررين وأقارب شهدائنا وأسرانا للتحلي بأعلى درجات الانضباط وأخذ دورهم بتهدئة النفوس وإصلاح ذات البين وتفويت الفرصة على الاحتلال الشامت بمآلات الأحداث المؤسفة في قباطية وقرب الجامعة العربية الأمريكية والتعازي للأهل في جبع للشاب مهران خليلية.

وقالت الحركة في بيانها :"كانت ولا زالت جبع وقباطية قلعتان للمقاومة فدعوتنا سبحانه وتعالى أن لا يكون بأسنا فيما بيننا وأن يكون على أعدائنا المحتلين."

ودعت الحركة، جماهير الطلبةا الأعزاء في الجامعات الفلسطينية لتجنب أي نزاع داخلي لأي سبب كان وجعل طاقاتنا الشبابية في مواجهة المحتل وإعلاء نهج المقاومة والجهاد.