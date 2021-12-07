المسحال لـ"فلسطين اليوم": قد نلجأ للتصعيد بعد تأخر رواتب شهر نوفمبر لهذا اليوم لأول مرة

لوَح اتحاد الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" اليوم الثلاثاء 7/12/2021، بالتصعيد حال استمرار تأخير رواتب الموظفين عن شهر نوفمبر، والتي تم تأخيرها لأول مرة حتى هذا اليوم.

وأفاد أمير المسحال مسؤول اتحاد الموظفين في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنه لأول مرة في تاريخ الأونروا يتم تأخير رواتب الموظفين حتى 7 الشهر، حيث يتم صرفها مابين 25-30 الشهر، فيما تم تأخير استلامها العام الماضي لمدة 3 أيام.

وكان الاتحاد قد توصل قبل أسبوع لاتفاق مع إدارة الوكالة على جملة من المطالب، بعد نزاع عن العمل انتهى بإضراب جزئي والتهديد بإضراب مفتوح.

وذكر المسحال، أن الاتحاد سيعطي فرصة للإدارة حتى 10 الشهر، حتى يتم صرف رواتب الموظفين، وإلا سيتم الذهاب إلى خطوات تصعيدية .

وأشار المسحال، إلى أن الأونروا تصرف لما يقارب من 28 ألف موظف، بينهم 20 ألف موظف لديهم التزامات مالية.

وحمل المسحال إدارة الأونروا المسؤولية الكاملة التي تترتب على الموظفين نتيجة تأخر رواتبهم، حيث تأتي بانعكاس سلبي عليهم، فضلاً عن فقدان الثقة بإدارة الأونروا، نتيجة ارتباط الموظفين بالبنوك.

وبين المسحال، أنه لأول مرة لا يوجد أي بوادر لصرف رواتب الموظفين، حيث أن الاتفاق كان يجري على أن يتم الصرف قبل 10 الشهر، فيما أن الموظفين يخشون الدخول في الأسبوع الثاني من الشهر دون صرف الرواتب.

وكان اتحاد الموظفين قد اتفق مع عدد من البنوك، نتيجة تأخر رواتب شهر نوفمبر، وحاجة والتزامات الموظفين، بينهم البنك الإسلامي العربي والبنك الإسلامي الفلسطيني وبنك فلسطين، منح الموظفين سلف بسقف ٣٠٠ دولار تخصم من الراتب، التي تأخرت عن موعدها.