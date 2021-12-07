فتوى : حكم الزوج الذي يرفض الإنجاب من الزوجة الثانية؟

الشيخ عبد الباري بن محمد خلة

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد:

فالزواج في الإسلام هو إقامة مؤسسة أسرية تكون نواة في المجتمع.

وللزواج في الإسلام حكم عظيمة ومقاصد كثيرة، ومن أهم هذه المقاصد طلب الذرية وتحقيق وسيلة الجهاد.

وعليه فالإنجاب حق للزوجين فكما يتمنى الزوج ولدا يحمل اسمه ويملأ البيت فرحا وسرورا كذا الزوجة تتمنى ولدا تأنس به ينسجم وفطرتها لذا يحرم على الزوج أن يمنع زوجته من تحقيق هدف سام لها وهو إنجاب الذرية.

وبشكل عام يحرم على الزوج أن يمنع نفسه من الإنجاب في الحالات الطبيعية ويجوز له التنظيم أما التحديد فلا يجوز ومن باب أولى عدم الإنجاب بالكلية. والله أعلى وأعلم.