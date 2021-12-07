أحدث حصيلة لوفيات وإصابات كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 7/12/2021، عن أحدث حصيلة لوفيات وإصابات كورونا في قطاع غزة.

وأفادت الوزارة، أنها أجرت 961 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت حالة وفاة واحدة و( 114) اصابة جديدة بفيروس كورونا، وتعافي 117 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 187956 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 1444 حالة، و اجمالي المتعافين 184856 حالة، واجمالي الوفيات 1656 وفاة.

وبلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 68 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 42 حالة.

وبشأن التطعيمات، بلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 515206 شخص