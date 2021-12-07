راصد جوي يكشف تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين غدا وحظوظ غزة من الأمطار

كشف الراصد الجوي سامر اشتية اليوم الثلاثاء 7/12/2021 ، تفاصيل إضافية عن المنخفض الجوي الذي سيضرب الأراضي الفلسطينية غدا الاربعاء ولمدة 24 ساعة ، ونصيب قطاع غزة "المناطق الجنوبية من الأمطار .

وقال اشتية خلال تصريحات خاصة ان المنخفض الجوي ،سيبدأ غداً ، حيث سيكون على شكل رياح نشطة وسريعة وباردة ، موضحاً ان الرياح ستكون مثيرة للغبار في المناطق الجنوبية ، على ان تبدأ الامطار مساءً وتتركز في المناطق الشمالية والوسطى .

وبين اشتية ان حظوظ المناطق الجنوبية "قطاع غزة " ستكون قليلة ، والرياح الشديدة ستكون مثيرة للغبار ، وقد تتساقط امطار خفيفة .

يوم الخميس ، بين ان تأثير المنخفض الجوي يستمر حتى المساء والامطار ستكون متفرقة في كافة المناطق.

ويأمل الفلسطينيون ان تكون الامطار خلال المنخفض الحالي جيدة لتعويض حالة الجفاف التي تلازم المناطق الفلسطينية ومنطقة الشرق الاوسط منذ بداية شهر الشتاء .