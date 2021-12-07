بالصور اتحاد خانيونس يحقق فوزاً مهماً علي نظيره خدمات رفح

تمكن فريق اتحاد خانيونس، من تحقيق فوز مهم علي نظيره خدمات رفح، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما، على ملعب رفح البلدي، ضمن مباريات الجولة الأولي من الدوري الفلسطيني لأندية قطاع غزة، ليحصد اتحاد خان يونس أول 3 نقاط في مشوار المنافسة على لقب الدوري الغزي.

وجاء هدف اتحاد خان يونس الوحيد عند الدقيقة الـ4 من عمر المباراة، عن طريق نجم القاء مروان الترابين، بعد متابعة عرضية الاعب عدي الغلبان الذي تمكن من افتتاح سجل الأهداف مبكراً.

وواصل خدمات رفح هجماته على دفاعات اتحاد خان يونس الصامدة لإدراك التعادل ، لكن دون جدوى، في حين حاول لاعبو الطواحين الوصول لمرمى الخدمات لتعزيز النتيجة ، لينتهي اللقاء بفوز البرتقالي بهدف ثمين.

واستهل الأخضر الرفحاوي رحلته في استعادة درع الدوري الممتاز، بخسارة أولى على ملعبه، فيما ارتفعت معنويات الطواحين في سعيهم لتحقيق اللقب الأول لهم.

الجدير بالذكر أن خدمات رفح هو أكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري الممتاز الحاصل عليه في أربع مناسبات ، كان أخرها العام قبل الماضي موسم 2019_2020 فيما لم يحقق اتحاد خان يونس أي لقب في تاريخه لحتى اللحظة.





















