كأس العرب: فلسطين تبحث اليوم عن الفوز للتأهل لربع النهائي والأردن يكفيه التعادل

تتنافس الأردن والسعودية وفلسطين اليوم الثلاثاء 7/12/2021 ، على بطاقة التأهل الثانية إلى ربع نهائي كأس العرب عن المجموعة الثالثة بعد أن كان منتخب المغرب قد ضمن تأهله منذ الجولة الثانية.

وإذا كان التعادل قد يكفي النشامى للتأهل، فإنه لا خيار أمام السعودية وفلسطين إلا الفوز لضمان الترشح.

وبانتهاء مباريات الثلاثاء، تنتهي منافسات دور المجموعات من النسخة العاشرة من البطولة بتأهل المنتخبات الثمانية عن المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، بعدما حسمت كل من قطر المضيفة، الجزائر، مصر والمغرب التأهل.

تدور المنافسة في المجموعة الثالثة الثلاثاء على البطاقة المتبقية لربع نهائي كأس العرب بين منتخبات الأردن، فلسطين، أو السعودية بعدما ضمن المنتخب المغربي تأهله بفوزين ساحقين.

وبانتهاء يوم الثلاثاء، تنتهي منافسات دور المجموعات من النسخة العاشرة من البطولة بتأهل المنتخبات الثمانية عن المجموعات الأربع إلى ربع النهائي، بعدما حسمت كل من قطر المضيفة، الجزائر، مصر والمغرب التأهل.

صراع أردني فلسطيني

ويرفع المنتخبان الأردني والفلسطيني شعار الفوز في مباراتهما الحاسمة التي ستقام على استاد 974 ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، التي تشهد في الوقت عينه مباراة المغرب والسعودية في استاد الثمامة.

وستكون المنافسة على أشدها لخطف البطاقة الثانية لمرافقة المنتخب المغربي إلى الدور ربع النهائي، بعد فوز الأخير بتشكيلة رديفة في الجولتين الأوليين على فلسطين والأردن بذات النتيجة 4-صفر، بينما فاز الأردن على السعودية 1-صفر وتعادلت فلسطين مع السعودية 1-1.

ويتصدر المنتخب المغربي الترتيب برصيد 6 نقاط، مقابل 3 للأردن ونقطة لكل من السعودية وفلسطين.

وسيكون الفوز كافيا للأردن بالإضافة إلى تعادله مع تعادل أو خسارة السعودية. بينما لا بديل لفلسطين عن الفوز، بشرط تعادل أو خسارة السعودية أمام المغرب لبلوغ ربع النهائي.

أما السعودية التي تلعب بتشكيلة رديفة، فستضمن تأهلها بحال فوزها على المغرب مع خسارة الأردن أمام فلسطين، بحسب فارق الأهداف بحال تعادل منتخبين بأربع نقاط.

ويدرك العراقي عدنان حمد المدير الفني لمنتخب الأردن أن مباراة فلسطين تعتبر بمثابة الفرصة الأخيرة لـ"النشامى" لاستعادة الثقة بعد موجة من الانتقادات بعد الخسارة القاسية أمام المغرب في الجولة الثانية.

ومن المحتمل أن يواجه حمد صعوبات كبيرة في تعويض غياب أربعة لاعبين من التشكيلة الرئيسية بسبب الإصابة أبرزهم المهاجم بهاء فيصل المحترف مع نادي الشمال القطري الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد الاحتكاك مع المغربي بدر بانون في المباراة السابقة.

ويغيب عن الأردن أيضا محمد الدميري ويزن النعيمات وأحمد ثائر، إضافة لإحسان حداد الذي قرّرت اللجنة المختصة في البطولة إيقافه مباراتين بعد تلقيه البطاقة الحمراء أمام السعودية.

من جانبه، يبحث منتخب فلسطين عن انتصاره الأول في البطولة والتأهل لربع النهائي. ويقود منتخب فلسطين المدرب التونسي مكرم دبوب الذي من المحتمل أن يواصل الاعتماد على التشكيلة نفسها التي خاضت مواجهة السعودية.

موعد مباراة الأردن وفلسطين في كأس العرب 2021

تقام مباراة الأردن وفلسطين على ملعب راس أبوعبود بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت أبوظبي.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2021

المغرب - 6 نقاط

الأردن - 3 نقاط

السعودية - نقطة

فلسطين - نقطة