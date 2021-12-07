أبرز ما ناقشه اجتماع خلية الازمة ومؤسسات التعليم العالي لتفادي "أوميكرون"

عقدت خلية إدارة أزمة كورونا في قطاع غزة اجتماعًا مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي لمناقشة تطورات الحالة الوبائية وتعزيز الجهورية في مؤسسات التعليم العالي وذلك في أعقاب تزايد المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد لفايروس كوفيد 19 (أوميكرون).

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر وزارة التعليم بغزة أ. محمد هاشم الفرا نائب رئيس متابعة العمل الحكومي، ود. زياد ثابت وكيل وزارة التعليم، ود. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، ود. مجدي ضهير مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة، والعقيد رياض القاضي مدير دائرة مباحث كورونا، ورؤساء الجامعات ورؤساء وعمداء الكليات، وعدد من المدراء العامين ومدراء الدوائر بالوزارة.

وأكد الفرا أن الحالة الوبائية تفرض علينا جميعًا الوقوف وقفة جادة للحد من انتشار الفيروس من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاح، مثمنًا جهود وزارة التعليم ووزارة الصحة لتوفيرهما اللقاح لطلبة الجامعات والمدارس والعمل على حث الطلبة على ضرورة تلقي اللقاح حفاظًا على صحتهم وصحة ذويهم.

بدوره أكد ثابت أن الوزارة بصدد البدء بحملة تطعيم لطلبة المرحلة الإعدادية ضد فايروس كورنا وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة، مبينًا أن وزارته تولي عملية التطعيم أهمية كبيرة كحل لمواجهة الفايروس ومحاولة جادة للاستمرار نحو التعليم الوجاهي بشكل كامل.

ومن ناحيته أكد القدرة على ضرورة حصول أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلبة للقاح كورونا كشرط للدخول إلى المؤسسات التعليمية وربطه بالخدمات المقدمة لهم، ومواصلة الجهود لحث العاملين في الجامعات والطلبة على أخذ اللقاح من أجل استمرار العملية التعليمية.

في حين أكد ضهير على الجهوزية الكاملة لوزارة الصحة للعمل مع مؤسسات التعليم العالي لتنظيم عملية التطعيم، داعيًا رؤساء الجامعات لأن يأخذوا زمام المبادرة ويشجعوا الطلبة على تلقي اللقاح.

وناقش المجتمعون الآليات والإجراءات الممكن اتخاذها خلال المرحلة المقبلة ضمن الاستعدادات والترتيبات لمتابعة أية تطورات أو مستجدات تطرأ على الحالة الوبائية، وتمت مناقشة عدد من المقترحات بهذا الشأن.