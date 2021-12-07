بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء 7/12/2021، حملة اعتقالات في مناطق ومدن مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم مسافر يا جنوب الخليل واعتقلت يوسف عمر أبو جندية، جبر ابراهيم علي عوض، رضوان ابراهيم أبو جندية- مسافر يطا

وذكرت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اعتقلت حمزة الزهور من بيت كاحل غرب الخليل بعد اقتحام البلدة، وكذلك إبراهيم الشيخ خليل من بلدة الرام شمال القدس.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة عرابة استهدفت عناصر من الجبهة الشعبية عرف منهم الاسرى المحررين جعفر أبو صلاح، وحسان أبو صلاح، وعماد حماد.

١. يوسف عمر أبو جندية- مسافر يطا جنوب الخليل

٢. جبر ابراهيم علي عوض- مسافر يطا

٣. رضوان ابراهيم أبو جندية- مسافر يطا

٤. حمزة الزهور- بيت كاحل غرب الخليل

٥. إبراهيم الشيخ خليل- الرام شمال القدس

٦. المحرر جعفر أبو صلاح- عرابة جنوب جنين

٧. المحرر حسان أبو صلاح- عرابة

٨. المحرر عماد حماد- عرابة