قصف "إسرائيلي" على ميناء اللاذقية شمال غرب سوريا

شنت طائرات حربية "إسرائيلية"، فجر اليوم الثلاثاء 7/12/2021، غارات جوية على ساحة الحاويات في ميناء اللاذقية التجاري شمال غرب سوريا، في عدوان جديد.

وقال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”، إنه “حوالي الساعة 1:23 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا بعدة صواريخ من اتجاه البحر المتوسط جنوب غرب اللاذقية مستهدفًا ساحة الحاوية في ميناء المدينة”.

وأشار المصدر إلى أن القصف الإسرائيلي أدى إلى اشتعال عدد من الحاويات التجارية في المكان المذكور.

وقال محافظ اللاذقية عامر إسماعيل هلال، إن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران التي اشتعلت في ساحة حاويات المرفأ نتيجة العدوان الإسرائيلي.