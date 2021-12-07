طقس فلسطين اليوم: جو غائم جزئياً وبارد

قالت دائرة الأرصاد الجوية، أن طقس فلسطين اليوم الثلاثاء 7/12/2021، يكون غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .



هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا، الرياح جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء

2021-12-08

تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتله هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويتوقع في ساعات المساء والليل سقوط زخات من الامطار فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا وتكون مثيرة للغبار والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الخميس

2021-12-09

يستمر تأثرالبلاد بالمنخفض الجوي لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم و باردا ، وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والوسطى وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات المساء والليل الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الجمعة

2021-12-10

يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع