كيف ستكون أسعار العقارات في دبي خلال 2022؟

أظهر مسح لآراء محللين أن أسعار المساكن في دبي من المتوقع أن تواصل ارتفاعها في 2022 بمثلي الزيادة التي كانت متوقعة قبل 3 أشهر، وذلك بدعم من مستثمرين أجانب وتحسن القدرة على الشراء.

انتعش اقتصاد دبي بشكل كبير هذا العام مع فتح قطاعي التجارة والسفر في ظل نجاح حملة التطعيم وتخفيف مبكر للقيود المرتبطة بكوفيد-19، مما دعم القطاع العقاري، الذي كان يواجه صعوبات في السابق.

وأظهرت بيانات شهرية من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن قطاع العقارات في الإمارة شهد في أكتوبر 2021 أفضل أداء منذ ثماني سنوات، ومن المتوقع أن يستمر القطاع في هذا الاتجاه في 2022.

وخلص الاستطلاع الذي أجري في الفترة من 18 نوفمبر 2021 إلى السادس من ديسمبر 2021 واستطلع آراء 11 محللا عقاريا إلى ارتفاع 5% في المتوسط في أسعار المساكن في دبي في 2022 أي مثلي زيادة 2.5% كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.

ومن المتوقع كذلك أن تزيد الأسعار خمسة بالمئة في 2023. وعند سؤالهم عما سيقود سوق الإسكان في دبي العام المقبل، قال غالبية المشاركين، وهم سبعة من أصل 11، إنه الطلب من المستثمرين الأجانب. وذهب أربعة إلى أنه الطلب المحلي.