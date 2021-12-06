شركة أمريكية تكشف عن سيارة كهربائية "خارقة".. إليك تفاصيلها؟

أعلنت شركة أمريكية متخصصة في تعديل السيارات الرياضية لإنشاء سيارات عالية القدرة، عن خطط لتطوير سيارة خارقة بست عجلات سيتم تشغيلها بنفس عدد المحركات.

وبحسب إعلان شركة Hennessey Performance Engineering المنشور على "تويتر"، فإن المشروع المسمى Project Deep Space يتضمن سيارة خارقة ذات ست عجلات كهربائية بالكامل "غير مسبوقة" تتمتع بمستويات "مذهلة" من القوة والأداء.

ويشير المشروع إلى أنه ستكون هناك عجلتان أماميتان و4 عجلات في الخلف، وهناك محرك كهربائي لكل عجلة.

ولم يقع الكشف عن أي مواصفات خاصة بالمحركات أو حزمة البطارية حتى الآن، لكن الشركة تقول إن السيارة ستكون أسرع السيارات بنسبة التسارع على الإطلاق، بالوصول إلى 200 ميل في الساعة.

هذه ليست المرة الأولى التي تصمم فيها Hennessey مركبات ذات ست عجلات، ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستترجم الفكرة إلى إنتاج.

Hennessey Reveals Unprecedented Six-Wheel-Drive Pure-Electric Hyper-GT



The world’s first six-wheel-drive Hyper-GT, code named ‘Project Deep Space’, will boast prodigious levels of power and performance, four-place diamond seating, and private-jet-class lavishness. pic.twitter.com/IaW6h2xKrV — HennesseyPerformance (@HennesseyPerf) November 30, 2021

ويكشف مخطط للسيارة عما ستبدو عليه أيضا من الداخل، حيث ستتميز بأربعة مقاعد، ولكن بدلا من صفين تقليديين من المقاعد، فإنها ستكون مرتبة على شكل ماسي. يتمتع السائق بوضعية جلوس مركزية مع وجود مقعدين خلفه على كلا الجانبين، نوعا ما يشبه إعداد McLaren Speedtail. ولكن في الخلف، يوجد ما تسميه Hennessey Performance Engineering مقعد الشخص المهم جدا أو VVIP.

يتميز مقعد VVIP بتصميم فريد من نوعه عن المقاعد الثلاثة الأخرى، ويبدو شبيها بالمقاعد الموجودة في مقصورة الدرجة الأولى بالطائرة.

وتكشف الشركة أن المقصورة ستحتوي على مواد عالية الجودة تلائم سيارة فاخرة للغاية، وسيتمكن العملاء من طلب مواصفات مخصصة.