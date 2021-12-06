سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2021 في البنوك والسوق السوداء

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2021 ، وقد بحث مئات آلاف الأشخاص في لبنان للتعرف على سعر الصرف العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية خلال تعاملات اليوم في البنوك والسوق السوداء .

ودفعت عمليات البحث عن سعر الدولار في لبنان فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة حتى يتمكن كافة الأشخاص من التعرف على سعر الصرف ، وهو على النحو التالي:-

سعر الدولار في لبنان اليوم الثلاثاء الموافق 8-12-2021

وقد سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء ما بين 22900 و23000 ليرة لبنانية للدولار الواح.

كما سجل ما بين 22750 و22850 ليرة لبنانية للدولار الواحد ، فيما حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين.

في حين ، ثبتت نقابة الصرافين في لبنان، تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

وفي مصرف لبنان "البنك المركزي" جاء سعر صرف الدولار عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص لبعض السلع الأساسية فقط.