سعر الدولار اليوم في السودان الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، أمس الإثنين 6 ديسمبر 2021، لدى البنك المركزي، فيما واصل تراجعه بالسوق (السوداء).

وبقي سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 436.28 جنيه للشراء، و439.55 جنيه للبيع، فيما تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 451 جنيها.

سعر اليورو والإسترليني في السودان اليوم الثلاثاء

وتراجع سعر اليورو في السودان، لدى بنك السودان المركزي إلى 492.54 جنيه للشراء، و496.24 جنيه للبيع، وفي المقابل سجل سعر اليورو لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 505 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان، لدى بنك السودان المركزي، خلال تعاملات الإثنين، 577.39 جنيه للشراء، و581.72 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه السوداني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 600 جنيه.

سعر الريال والدرهم والدينار مقابل الجنيه السوداني

وتراجع سعر الريال السعودي لدى بنك السودان المركزي عند 16.30 جنيه للشراء، و117.17 جنيه للبيع.

كما انخفض الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني إلى 118 جنيها لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك مسجلا 118.79 جنيه للشراء، و119.69 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 122 جنيها.

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه السوداني في البنوك نحو 1433.24 جنيه للشراء، و1443.99 جنيه للبيع.