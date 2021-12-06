في البنوك والسوق السوداء.. سعر الدولار امام الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021

سعر الدولار امام الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021 ، ويبحث المواطنين في سوريا عن سعر صرف الدولار مقابل العملة الوطنية في السوق السوداء والبنوك خلال تعاملات اليوم .

ويواصل فريق فلسطين اليوم وضع سعر الدولار في سوريا نتيجة عمليات بحث كبيرة يجريها المواطنين على مواقع الانترنت ، وهو على النحو التالي:

سعر الدولار امام الليرة السورية اليوم الثلاثاء الموافق 7-12-2021

وجاء سعر شراء الدولار مقابل الليرة السورية خلال تعاملات اليوم في السوق السوداء على النحو التالي عند 3500 ليرة للشراء، و3540 ليرة للبيع.

فيما جاء سعر اليورو الأوروبي عند نحو 3955 ليرة للشراء، و4005 ليرات للبيع، فقد سجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية عند مستوى 4622 ليرة للشراء، و4685 ليرة للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء عند 950 ليرة للشراء، و964 ليرة للبيع، فيما استقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 931 ليرة للشراء، و944 ليرة للبيع، فيما شهد سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا تغيرا طفيفا ليصل عند مستوى 11557 ليرة للشراء، و11714 ليرة للبيع.