سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021، يكثر البحث كثير خلال ساعات الصباح من كل يوم على أسعار صرف العملات في مصر وخاصة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى.

وفي هذه المقالة سيخصص لكم فريق "فلسطين اليوم"، لتعرف على أخر التحديثات الخاصة بسعر صرف الدولار في مصر اليوم الثلاثاء.

فقد استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، أمس الإثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، في البنك المركزي والبنوك التجارية.

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

وبلغ متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري نحو 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الدولار عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

أسعار اليورو والجنيه الإسترليني في مصر اليوم الثلاثاء

وتراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري إلى 17.71 جنيه للشراء و17.83 جنيه للبيع، مقابل 17.76 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) تراجع سعر اليورو إلى 17.62 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع، مقابل 17.63 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع، أمس.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) تراجع سعر اليورو إلى 17.64 جنيه للشراء و17.86 جنيه للبيع، مقابل 17.70 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع، أمس.

وتراجع متوسط سعر الجنيه الإسترليني لدى المركزي المصري إلى 20.72 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع، مقابل 20.87 جنيه للشراء و21 جنيها للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار مقابل الجنيه المصري

استقر متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) سجل سعر الريال السعودي 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

فيما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

وتباين متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري فسجل 51.75 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع.، مقابل 51.71 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع.