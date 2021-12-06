حصيلة إصابات ووفيات كورونا في لبنان خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، عن حصيلة وفيات واصابات بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة اللبنانية، في تقرير لها، أن سجلت 797 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 679625.

وسجلت ايضًا 10 حالات وفيات متأثرين بإصاباتهم بفيروس كورونا.

من جهته، دعت وزارة السياحية اللبنانية المؤسسات السياحية، أمس، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية كافة التي تحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، تحت طائلة الإغلاق بالشمع الأحمر.

وقالت الوزارة في تعميمها إنه "اعتبارا من 17 ديسمبر الحالي ولغاية 9 يناير 2022، يمنع إقامة كافة التجمعات والاحتفالات بقدرة استيعابية تفوق الـ50 بالمئة من سعة المكان، كما يجب تلقي جميع العاملين جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو الخضوع لفحص PCR مرتين في الأسبوع اعتبارا من 10 ديسمبر".