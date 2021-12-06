قوات الاحتلال تعتقل شابا من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين، شابا فلسطينيا من مدينة رام الله في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، اعتقلت الشاب ميسرة البرغوثي من بلدة كفرعين الواقعة غرب مدينة رام الله، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وكانت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، قد اقتحمت صباح اليوم الاثنين 6/12/2021، مدن وقرى الضفة المحتلة والقدس واعتقلت عدداً من المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كل من:

١. المحرر خالد نوابيت- برقة شرق رام الله

٢. عبد الغني عوني فارس- سلواد شرق رام الله

٣. معتز حامد- سلواد

كما داهمت قوات الاحتلال منازل أسرى محررين في نعلين ودير قديس وخربثا بني حارث وبلعين غرب رام الله وفتشت منازلهم وهددتهم.