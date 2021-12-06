رابط فحص أسماء المنحة القطرية عن شهر 12-2021 من أجل استلام 100 دولار ، إذ شهد موقع جوجل الشهير عمليات بحث كبيرة حول رابط فحص الأسماء من هذه المنحة التي يستفيد منها 94 ألف أسرة تعاني من ويلات الفقر جراء استمرار الحصار الإسرائيلي على غزة منذ عام 2007 .

ويواصل فريق فلسطين اليوم وضع رابط فحص أسماء المنحة القطرية عن شهر 12-2021 ، والتي تقدمنها اللجنة القطرية برئاسة السفير محمد العمادي لسكان القطاع، من أجل انقاذهم من وحل الفقر .

آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12-2021

وحول آلية صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12-2021 فقد قال المسؤول الاممي: عملية الصرف ستتم وفق الآلية التي تمت خلال الشهر الماضي عبر أماكن صرف معتمدة ومحددة تم الاتفاق عليها بين الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي التابع لها وبين السلطة الفلسطينية وبدعم من دولة قطر .

وعن عملية صرف المساعدات النقدية فإنه لا توجد إشكاليات كما أنه ستصل رسائل للمستفيدين تشير إلى موعد ومكان الاستلام بالتحديد.

شروط للاستفادة من أموال المنحة القطرية

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد أصدرت بيانًا صحفيًا، اوضحت فيه الشروط والمعايير الواجب توفرها للمستفيدين من الاسر المتعففة، لاستلام 100 دولار من المنحة القطرية، وهي على النحو التالي :

أولاً: الشرط الأول: من استلم أقل من 20 مرة .

ثانيًا: من استلم 20 مرة فما فوق؛ وعدد أفراد الأسرة أربعة فقط.

ثالثًا: وأكدت انه لا يوجد أسماء جديدة في هذه الدفعة.

رابعًا: تم إيقاف المنحة عن جميع المسافرين خارج دولة فلسطين، وهي شروط حددتها اللجنة في وقت سابق، وهي تتغير وفق ما تراه وزارة الشؤون الاجتماعية.

موعد صرف المنحة القطرية 100 دولار عن شهر 12-2021

وعن موعد صرف المنحة القطرية الجديد ، لم يتم تحديدها حتى اللحظة ، وحال أعلنت اللجنة القطرية سيقوم فريق الموقع بوضع الرابط بين هذه السطور .