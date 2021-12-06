كتائب أبو علي مصطفى تحذر العدو من مغبة إجرامية استفزازية ضد الشعب الفلسطيني

حذرت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الذراع المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، العدو الصهيوني من مغبة استمرار حماقاته والكف عن سياسته الاجرامية الجبانة في استفزاز الشعب الفلسطيني.

وأكدت الكتائب، في بيان لها، أن المقاومة الفلسطينية سيكون لها كلمة الفصل التي "لن تقبل بهذا الواقع"، وعلى الاحتلال أن يتحمل وحده مسؤولية تداعيات جرائمه.

وقالت : إن "كتائب الشهيد أبو علي مصطفى تتابع مستجدات الأحداث في مدينة القدس المحتلة والتي تتمثل بعمليات القتل والتنكيل والأسر بحق أبناء شعبنا هناك إضافة إلى محاولات تغيير الواقع التاريخي بالمدينة عبر سياسة هدم المنازل والاستيطان واقامة بؤر جديدة، والتي تعتبره الكتائب تعد واضح وتجاوز خطير يمارسه الاحتلال بحق شعبنا ومقدساته".