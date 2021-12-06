قوات الاحتلال تجبر مقدسيًا على هدم منزله في القدس

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عائلة المقدسي بهاء زيتون على هدم منزلها قسرًا في حي بئر أيوب ببلدة سوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن بلدية الاحتلال أقرت بهدم منزل تبلغ مساحته 80 مترًا يقطن به ستة مقدسيين من عائلة زيتون منذ أربع سنوات، والآن باتوا بلا مأوى ومشردين.

وقال مالك البيت المواطن بهاء زيتون: إن "سلطات الاحتلال اخطرته بهدم المنزل قبل نحو عام، وخالفت العائلة بمبلغ 30 ألف شيقل، تم دفع نصفها؛ بحجة عدم الترخيص"

وأضاف زيتون: "أنه وبعد هدم نصف المنزل، تم تجميد أمر الهدم عدّة شهور، لكن بلدية الاحتلال حضرت يوم الثلاثاء الماضي وسلّمتهم من جديدا أمر الهدم".

وتتبع سلطات الاحتلال أشكالا مختلفة من التضييق على السكان المقدسيين لإجبارهم على الرحيل القسري عن المدينة المقدسة وتركها لقمة سائغة للتوسع الاستيطاني.

ومن أبرز تلك السياسات التي تصاعدت في السنوات الأخيرة بشكل محموم، مضاعفة اخطارات إخلاء وهدم البيوت في القدس المحتلة، بحجة أنها غير مرخصة.

ورصد التقرير محلي فلسطيني بالضفة الغربية أن قوات الاحتلال ارتكبت (2341) انتهاكًا خلال الشهر الماضي.

وبلغ عدد الأنشطة الاستيطانية (9) أنشطة تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضي وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.