راصد جوي يوضح تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد الاربعاء القادم

توقع الراصد الجوي ليث العلامي، مساء اليوم الإثنين، أن يتأُثر طقس فلسطين يوم الاربعاء القادم بمنخفض جوي ماطر مصحوب بهبات رياح نشطة.

وقال الراصد العلامي عبر صفحته في "الفيس بوك"، إن " منخفض جوي يؤثر على فلسطين من مساء وليل الأربعاء وحتى نهار الخميس تهطل الأمطار على المناطق الشمالية والوسطى، وتمتد كزخات متفرقة أحياناً نحو بعض الأجزاء الجنوبية، مع وجود هبات رياح نشطة في نهار الأربعاء ستثير الغبار والأتربة خاصة في جنوب فلسطين".

وتشهد حالة الطقس في فلسطين يوم غداً الثلاثاء،اجواء غائمة جزئيا وباردا نسبيا نهارا إلى بارد ليلا و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .