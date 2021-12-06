أبو مرزوق: حماس لم ترفض أي دعوى للمصالحة والوسطاء لديهم نوايا حسنة



أكد نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، أن حركة "حماس لم ترفض أي دعوى للمصالحة الفلسطينية من أي جهة كانت"، موضحًا أن هذا موقف ثابت لدى الحركة.

وقال أبو مرزوق لـ"قناة الميادين": إن "المصالحة الفلسطينية تعتمد في الأساس على الفلسطينيين أنفسهم والوسطاء لديهم نوايا حسنة اتجاه هذا الأمر".

وأضاف أن تمسك السلطة بأوسلو "قسمة ضيزى" في ظلِّ عدم احترام الاحتلال الاسرائيلي بقيام دولة فلسطينية، مشيرًا إلى أن "مفاتيح السلطة " تحت هذا الظرف "لا يُمكن أن تكون محل نقاش".

وأوضح أبو مرزوق، أن القضية الفلسطينية وصلت إلى مكان لا تحسد عليه، مشدّدًا على عد التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني، قائلاً: "ستبقى متمسكين بها".

وتابع القيادي في "حماس": "نرجو أن يكون للرئيس عباس مواقف شعبية وأن يرضى الشعب الفلسطيني عنه".

وفي جانب آخر، أعرب أبو مرزوق عن ترحيب "حماس" بمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في منح شيك بـ 100 مليون دولار لفلسطين بالإضافة إلى تقديم 300 منحة دراسية، مؤكدًا أن الجزائر "دائماً تقف بجانب القضية الفلسطينية".