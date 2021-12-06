مدرب فلسطين: لا خيار سوى الفوز على الأردن

يبحث الأردن وفلسطين عن حسم التأهل، عندما يتواجهان غدًا الثلاثاء على ملعب 974، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.



ويستقر منتخب الأردن في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، خلف المغرب المتصدر (6 نقاط)، يليهما السعودية وفلسطين برصيد نقطة وحيدة.



وقال مكرم دبدوب، مدرب منتخب فلسطين: "لا خيار أمامنا سوى الفوز والنقاط الثلاث أمام المنتخب الأردني، من أجل إسعاد كل الفلسطينيين".



وأكد مدرب منتخب فلسطين خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: "مباراة الأردن صعبة، لكن الحظوظ فيها متساوية".



وأوضح: "احترم المنتخب الأردني لكن لديهم نقاط قوة ونقاط ضعف، والتركيز الشديد والانضباط في هذا اللقاء عامل مهم من أجل الحسم".



من جهته، أكد محمد باسم لاعب منتخب فلسطين: "مواجهة الأردن لا تقبل القسمة على اثنين، والروح المعنوية عالية ورغبة الفوز موجودة".



وتملك فلسطين نقطة واحدة، والفوز على الأردن ربما يقود الفدائي للمرور للدور الثاني، حال تعادل أو خسارة السعودية التي ستواجه المغرب.