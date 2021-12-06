تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على النايل سات، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، تردد قناة الزمالك، كما يقوم العديد من جمهور الزمالك من عشاق الساحرة المستديرة ومتابعي الرياضة بشكل عام بالبحث عن تردد قناة الزمالك الجديد على القمر الصناعي نايل سات 2022، وذلك بعدما قامت إدارة القناة بتحديث جديد لتردد قناة الزمالك.

وتسعى قناة الزمالك للتقديم أعلي مستوي من المحتوي المميز الذي يتم فيه استمتاع الجمهور بالمشاهدة على مدار الساعة، وبتقنية عالية الجودة HD .

تردد قناة الزمالك الجديد 2022 على النايل سات

القمر الصناعي| نايل سات

التردد| 11449

معدل الاستقطاب| أفقي

معامل تصحيح الخطأ| 5/6

معدل الترميز 27500.