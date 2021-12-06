الشرطة تحقق بظروف وفاة طفلين شقيقين بالخليل

باشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة شقيقتين وإصابة باقي العائلة في مدينة الخليل .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن عائلة مكونة من الوالدين وثلاث فتيات وصلوا للمشفى الأهلي بمدينة الخليل بحالة صحية خطيرة حيث أعلن الأطباء عن وفاة شقيقتين تبلغان من العمر عاماً ونصف والاخرى 10 أعوام فيما جرى تحويل الشقيقة الثالثة والتي تبلغ من العمر 12 عاماً والوالدين لمشفى في الداخل الفلسطيني لتلقي العلاج لخطورة حالتها الصحية .

وأضاف العقيد إرزيقات بأنه تم إبلاغ النيابة العامة التي أمرت بدورها بالتحفظ على جثة الشقيقتين داخل المشفى وتحويلهما لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.