يقدم لكم موقع "فلسطين اليوم" العديد من التحديثات لترددات القنوات المختلفة، وفي هذا المقال نقدم لكم تردد قناة كراميش 2022- 2021 التي يتابعها الكثير من الأطفال في الوطن العربي بسبب عروضها الشيقة والممتعة والهادفة.

تردد قناة كراميش الجديد 2021- 2022

نبذة عن القناة

وتعتبر القناة من القنوات المهمة للكثير من فئات المجتمع العربي سواء الصغار أو الكبار الفتيات والفتية بسبب ما تعرضه من برامج مهمة، وتتميز برامجها بنشر التوعية والثقافة بين الاطفال وتعمل على تعزيز المحبة والاخلاص والوفاء لدى الكثير من ابناء الدول العربية.

اصبحت القناة تُعد من اكبر وأقوى القنوات المتخصصة ببرامج ومسلسلات وافلام الأطفال الكرتونية، مما جعلها تتربع على عرش القنوات المتخصصة للأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد 2021- 2022

كراميش للاطفال

وقد استطاعت القناة جذب قلوب الأطفال في الدول العربية كما تمكنت من جذب اهتمام الكبار بسبب المحتوى الذي تقدمه القناة على مدار الساعة 24 ساعة متواصلة، فهي تقدم محتوى مميز يجعلها تتربع على عرش القنوات الخاصة للأطفال فهي تقدم محتوى مهم لتعاليم الإسلام والتسامح والمحبة والأخلاق اضافة الى التعاون والتعليم والتثقيف واحترام الأخرين.

وتعمل على تعزيز طموح وأهداف وأفكار الاطفال من خلال برامجها ومسلسلاتها وأفلامها الكرتونية التي تمنح الطفل القدرة لحقيق أهدافه.

تردد قناة كراميش الجديد 2021- 2022

القمر الصناعي نايل سات

- التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:¾

القمر الصناعي عرب سات

التردد:11390

- الاستقطاب: أفقي

- الترميز:27500

- تصحيح الخطأ:3/4