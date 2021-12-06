يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري ، تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد، حيث يتابعه الكثير من الناس الذين يبحثون عن مشاهدة المباريات بشكل حصري، ولمعرفة التردد تابع المقال للنهاية.
التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية 2022
وقد شهد تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2022 اهتمامًا كبيرًا من عشاق كرة القدم الخليجية وخاصة مباريات دولة الامارات العربية المتحدة وغيرها من المباريات التي تجذب المشاهدين، وتجعلهم ينسجمون مع هذه القناة الشيقة التي تنقل المباريات أول بأول.
التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية 2022
- التردد: 12226
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- التردد: 11804
- الاستقطاب: أفقي
- الترميز: 27500