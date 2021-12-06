تسجيل 21 إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في "إسرائيل"

أعلنت وزارة الصحة "الإسرائيلية"، أن عدد الإصابات المؤكدة بالمتحورة "أوميكرون" المسجلة حتى مساء اليوم، الإثنين، ارتفعت إلى 21 حالة، من بينهم خمسة أشخاص انتقلت إليهم العدوى في البلاد، في أعقاب مخالطة عائدين من الخارج.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية" فإن 16 مصابا عادوا مؤخرا من جنوب أفريقيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة والإمارات، في حين انتقلت العدوى بالمتحورة "أوميكرون" إلى خمسة أشخاص، إثر مخالطتهم لعائدين من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة.

وبيّنت المعطيات أن ثمانية من بين المصابين هم أشخاص غير محميين/ محصنين (أشخاص لم يتلقوا التطعيم، أو أشخاص مر على تعافيهم من كورونا أكثر من 6 أشهر، أو أشخاص تلقوا جرعتي اللقاح ومر على تلقيهم الجرعة الثانية أكثر من نصف عام)، مقابل 13 مصابا محميًا.

وذكرت الوزارة أن "هناك اشتباها مرتفعا بإصابة 21 حالة أخرى بالمتحورة أوميكرون"، وأوضحت الوزارة أن نتائج الفحص النهائية للتسلسل الجيني لطفرة كورونا التي أصيبوا بها لم تظهر بعد.

وأوضحت أن الحالات المشتبه بها هي لـ14 شخصا غير محصن و7 محصنين باللقاح المضاد للفيروس؛ وقالت إن 5 منهم عادوا من الخارج أو كانوا على اتصال مباشر مع عائدين من الخارج، في حين يشتبه بـ16 إصابة لأشخاص لم يسافروا خارج البلاد مؤخرا.

وفي بيانها، أوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات المؤكدة والمشتبه بإصابتها بـ"أوميكرون" تبلغ 42، 21 منهم غير محصنين (من بينهم 10 تظهر عليهم أعراض للمرض)، بالإضافة إلى 19 محصنا (من بينهم 5 نظهر عليهم الأعراض)، بالإضافة إلى شخصين لا تمتلك الوزارة معلومات كافية بشأنهما.

كما لفتت الوزارة إلى "اشتباه منخفض" بإصابة 17 حالة إضافية بالمتحورة "أوميكورن"، وقالت إن الفحوصات التي أجروها لتشخيص إصابتهم بكورونا جاءت موجبة غير أنها لم تحمل نتيجة قاطعة، ولذلك قررت إعادة فحصها.