"لبيد" يزور القاهرة للقاء المسؤولين المصريين لبحث قضية الأسرى "الإسرائيليين"

كشفت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية "الإسرائيلي" يائير لبيد سيزور القاهرة هذا الأسبوع للقاء نظيره المصري سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين .

وقالت القناة العبرية :"إن الغرض من هذه الزيارة هو مناقشة سبل التعامل بشكل أساسي مع قطاع غزة، والتركيز على قضية الأسرى "الإسرائيليين" لدى المقاومة في غزة".

من جانبها زعمت وسائل إعلام "إسرائيلية"، أن لبيد سيزور القاهرة حاملا مكافأة للرئيس السيسي.

جدير ذكره أن المفاوضات حول صفقة الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي تراوح مكانها بعد تلكؤ الاحتلال في إبرام الصفقة التي يرعاها الوسيط المصري.