بعد استقالته من منصبه.. قرداحي يبعث رسالة لمحمد بن سلمان

بعث وزير الإعلام اللبناني السابق، جورج قرداحي، اليوم الاثنين، بعد استقالته رسالة إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان على خلفية الأزمة اللبنانية الخليجية إثر تصريحاته حول حرب اليمن.

وقال جورج قرداحي : "أقول لسمو الأمير محمد بن سلمان أنه لما تولى ولاية العهد أنا شخصيا وكثير من الناس استبشرنا كثير خاصة أنه بدأ عملية إصلاح وعملية تغيير في المملكة العربية السعودية لم يسبق لها مثيل".

وأضاف قرداحي قائلا: بهذه الشجاعة التي تصرف فيها محمد بن سلمان في المملكة، وتغييره لكل المفاهيم التي كانت سائدة يعني أنه حرر كل شيء، مضيفاً" من الممكن بقرار منه أن يفرض سلام الشجعان في اليمن ويضع حد لهذه الحرب".

وتابع : " لبنان يحفظ الجميل للمملكة العربية السعودية؛ لأن المملكة كانت دائما تقف إلى جانب لبنان وهي الوحيدة تقريبا في المصائب الكبرى التي كان يتعرض لها".