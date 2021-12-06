عباس: القضية الفلسطينية ستكون مركزية في القمة العربية بالجزائر

اجتمع رئيس السلطة محمود عباس، مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في مقر رئاسة الجمهورية في العاصمة الجزائر.

وأطلع عباس، نظيره الجزائري، على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وممارسات الاحتلال التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين.

وقال إن القضية الفلسطينية تمر بتحديات غير مسبوقة، في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية وإعلان رئيسها أنه لا يؤمن بحل الدولتين، وسعيه لتعميق الاستيطان والاحتلال والابرتهايد، وخنق اقتصادنا وسرقة أرضنا ومواردنا الطبيعية والمالية.

وثمن عباس، مواقف الجزائر الداعمة للقضية والشعب الفلسطيني في المحافل الدولية كافة، وبشكل خاص في الاتحاد الافريقي، متمنيا للجزائر وشعبها الشقيق مواصلة التقدم والازدهار.

وبحث عباس مع الرئيس تبون سبل تعزيز العلاقات الاخوية المميزة، وأواصر الصداقة التاريخية بين الشعبين والقيادتين، والعديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش الرئيسان سبل تنسيق المواقف المشتركة بين الجانبين، في إطار التحضيرات للقمة العربية المقبلة، التي تحتضنها الجزائر في آذار/ مارس المقبل.

وأعرب عباس عن ثقته بأن القضية الفلسطينية ستكون مركزية في القمة العربية المقبلة في الجزائر.

وكان عباس، وصل مساء أمس الأحد، العاصمة الجزائرية، في زيارة رسمية لثلاثة أيام، وكان في استقباله على أرض مطار هواري بومـديـن الـدولي، الرئيس تبون وعدد من المسؤولين الجزائريين.