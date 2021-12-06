أحدث ترددات القنوات العراقية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، احدث ترددات القنوات العراقية، والتي زاد البحث عليها في محركات جوجل، والتوجه الكبير لمشاهدة المسلسلات والبرامج والأغاني العراقية.

أحدث ترددات القنوات العراقية 2022

تردد قناة العراق الآن 2022 القمر الصناعي: النايل سات.

تردد القناة الجديد: 12034 (H) 2700

تردد قناة العراقية 2021

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة الجديد: 12436

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة العراقية الاخبارية IMN 2022

القمر الصناعي: النايل سات

تردد القناة الجديد: 12186

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة الشرقية HD 2022

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجديد: 11938

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة الشرقية نيوز HD 2022

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجديد: 10891

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة الولاء ALwalaa TV 2022

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجديد: 10971

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة دجلة DIJLAH tv 2022

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجديد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة هنا بغداد 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 11957

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة النجباء 2022

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجديد: 10930

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة الموصلية 2022

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجديد: 12341

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة البينة عراق 2022

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجديد:11641

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة السومرية 2022

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجديد: 12360

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة سامراء 2022

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجديد: 10891

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة المسلة 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة البغدادية 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديدة: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة العهد 2022

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجديد: 12341

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة بابليون TV 2022

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة الجديد: 12687

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة المسار

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 12379

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة الديار 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 12398

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة اّسيا 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 10891

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H.

تردد قناة الراصد HD 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11391

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة الفلوجة HD 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11137

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة زاكروس 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11137

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة العراق الآن 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة الفرات 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الجديد: 11746

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد العراقية رياضية 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 12379

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة أور عراق 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11334

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة بلادي 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11746

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة الأيام 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 10891

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة اّفاق 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 10891

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة عشتار 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة ديوان Diwan 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 12436

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة العراقية طبية 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة العهد 2 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة السلام 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة الفرقدين 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 12604

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: V

تردد قناة العراق التربوية 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 10776

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة الحرة عراق 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 11257

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H

تردد قناة كربلاء 2022

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة الجديد: 11602

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: H.

تردد قناة كربلاء القرآن

قناة كربلاء القرآن alquran karbala نايل سات 12562 أفقي 27500

تردد قناة الأنوار

قناة الأنوار Al Anwar TV نايل سات 12054 أفقي 27500

تردد قناة الشعائر

قناة الشعائر Al Shaaer نايل سات 10971 أفقي 27500

تردد قناة المنقذ العالمي

قناة المنقذ العالمي The Savior TV نايل سات 11096 أفقي 27500

تردد قناة أصيل

قناة أصيل Asel TV نايل سات 11641 أفقي 27500

تردد قناة التركمانية

قناة التركمانية Al-Turkmenia عرب سات 11747 رأسي 27500

تردد قناة الشرقية نيوز

قناة الشرقية نيوز Al Sharqiya News نايل سات 11785 رأسي 27500

قناة الشرقية نيوز Al Sharqiya News نايل سات 11938 رأسي 27500

تردد قناة إي نيوز العراقية

قناة إي نيوز العراقية iNews TV نايل سات 11137 أفقي 27500

قناة العراقية العامة Al Iraqiya TV عرب سات 11258 أفقي 27500

تردد قناة بلادي

قناة بلادي Beladi TV نايل سات 11746 أفقي 27500

تردد قناة الغدير

قناة الغدير Al Ghadeer TV نايل سات 10892 أفقي 27500

تردد قناة إيه إن بي

قناة إيه إن بي Anb نايل سات 11137 رأسي 27500

تردد قناة التغيير

قناة التغيير Altaghier نايل سات 12399 رأسي 27500

تردد قناة الرافدين الإخبارية

قناة الرافدين الإخبارية Al Rafidain TV نايل سات 12380 أفقي 27500

قناة الرافدين الإخبارية Al Rafidain TV سهيل سات 11142 رأسي 27500

تردد قناة هنا بغداد

هنا بغداد Hona Baghdad TV نايل سات 11957 أفقي 27500

تردد قناة البغدادية

قناة البغدادية Al Baghdadia TV نايل سات 10971 أفقي 27500

تردد قناة المسار

قناة المسار Al Masar نايل سات 11315 رأسي 27500

تردد قناة توركمن إيلي

توركمن إيلي Türkmeneli TV نايل سات 11137 أفقي 27500

توركمن إيلي Türkmeneli TV عرب سات 12009 رأسي 27500

تردد قناة دجلة

قناة دجلة Dijlah TV نايل سات 12034 أفقي 27500

تردد قناة الشرقية العراقية

قناة الشرقية العراقية العراقية Al Sharqiya نايل سات 11747 أفقي 27500

قناة الشرقية العراقية العراقية Al Sharqiya نايل سات 11938 رأسي 27500

قناة الشرقية العراقية Al Sharqiya نايل سات 11785 رأسي 27500

تردد قناة إم بي سي العراق

إم بي سي العراق MBC IRAQ نايل سات 11862 رأسي 27500

تردد قناة وطن العراقية

قناة وطن Channel W.TV نايل سات 12604 رأسي 27500

تردد قناة الفرات

قناة الفرات Al- Forat نايل سات 11747 رأسي 27500

تردد قناة الطليعة

قناة الطليعة Channel Al Taleaa TV نايل سات 10727 أفقي 27500

تردد قناة آسيا

قناة آسيا Asia TV نايل سات 10892 رأسي 27500

تردد قناة بابليون

قناة بابليون Babylon TV نايل سات 12687 أفقي 27500

قناة بابليون Babylon TV ياه سات 12054 أفقي 27500

تردد قناة الشباب

قناة الشباب Al Shabab TV نايل سات 11603 أفقي 27500

تردد قناة يو تي في

قناة يو تي في UTV نايل سات 10727 أفقي 27500

تردد قناة الشرقية دراما

قناة الشرقية دراما Al Sharqiya Drama نايل سات 11938 رأسي 27500

قناة الشرقية دراما Al Sharqiya Drama هوت بيرد 11747 أفقي 27500