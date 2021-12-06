أحدث ترددات القنوات العراقية 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، احدث ترددات القنوات العراقية، والتي زاد البحث عليها في محركات جوجل، والتوجه الكبير لمشاهدة المسلسلات والبرامج والأغاني العراقية.
أحدث ترددات القنوات العراقية 2022
تردد قناة العراق الآن 2022 القمر الصناعي: النايل سات.
تردد القناة الجديد: 12034 (H) 2700
تردد قناة العراقية 2021
القمر الصناعي: النايل سات
تردد القناة الجديد: 12436
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة العراقية الاخبارية IMN 2022
القمر الصناعي: النايل سات
تردد القناة الجديد: 12186
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة الشرقية HD 2022
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة الجديد: 11938
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة الشرقية نيوز HD 2022
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة الجديد: 10891
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة الولاء ALwalaa TV 2022
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة الجديد: 10971
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة دجلة DIJLAH tv 2022
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة الجديد: 12034
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة هنا بغداد 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 11957
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة النجباء 2022
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة الجديد: 10930
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة الموصلية 2022
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة الجديد: 12341
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة البينة عراق 2022
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة الجديد:11641
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة السومرية 2022
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة الجديد: 12360
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة سامراء 2022
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة الجديد: 10891
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة المسلة 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 12034
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة البغدادية 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديدة: 12034
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة العهد 2022
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة الجديد: 12341
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة بابليون TV 2022
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة الجديد: 12687
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة المسار
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 12379
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة الديار 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد: 12398
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة اّسيا 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 10891
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H.
تردد قناة الراصد HD 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11391
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة الفلوجة HD 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11137
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة زاكروس 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11137
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة العراق الآن 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد الجديد: 12604
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة الفرات 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
التردد الجديد: 11746
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد العراقية رياضية 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 12379
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة أور عراق 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11334
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة بلادي 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة: 11746
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة الأيام 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 10891
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة اّفاق 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 10891
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة عشتار 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 12604
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة ديوان Diwan 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 12436
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة العراقية طبية 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 12034
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة العهد 2 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 12604
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة السلام 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 12604
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة الفرقدين 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 12604
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: V
تردد قناة العراق التربوية 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 10776
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة الحرة عراق 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 11257
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H
تردد قناة كربلاء 2022
القمر الصناعي: نايل سات.
تردد القناة الجديد: 11602
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: H.
تردد قناة كربلاء القرآن
قناة كربلاء القرآن alquran karbala نايل سات 12562 أفقي 27500
تردد قناة الأنوار
قناة الأنوار Al Anwar TV نايل سات 12054 أفقي 27500
تردد قناة الشعائر
قناة الشعائر Al Shaaer نايل سات 10971 أفقي 27500
تردد قناة المنقذ العالمي
قناة المنقذ العالمي The Savior TV نايل سات 11096 أفقي 27500
تردد قناة أصيل
قناة أصيل Asel TV نايل سات 11641 أفقي 27500
تردد قناة التركمانية
قناة التركمانية Al-Turkmenia عرب سات 11747 رأسي 27500
تردد قناة الشرقية نيوز
قناة الشرقية نيوز Al Sharqiya News نايل سات 11785 رأسي 27500
قناة الشرقية نيوز Al Sharqiya News نايل سات 11938 رأسي 27500
تردد قناة إي نيوز العراقية
قناة إي نيوز العراقية iNews TV نايل سات 11137 أفقي 27500
قناة العراقية العامة Al Iraqiya TV عرب سات 11258 أفقي 27500
تردد قناة بلادي
قناة بلادي Beladi TV نايل سات 11746 أفقي 27500
تردد قناة الغدير
قناة الغدير Al Ghadeer TV نايل سات 10892 أفقي 27500
تردد قناة إيه إن بي
قناة إيه إن بي Anb نايل سات 11137 رأسي 27500
تردد قناة التغيير
قناة التغيير Altaghier نايل سات 12399 رأسي 27500
تردد قناة الرافدين الإخبارية
قناة الرافدين الإخبارية Al Rafidain TV نايل سات 12380 أفقي 27500
قناة الرافدين الإخبارية Al Rafidain TV سهيل سات 11142 رأسي 27500
تردد قناة هنا بغداد
هنا بغداد Hona Baghdad TV نايل سات 11957 أفقي 27500
تردد قناة البغدادية
قناة البغدادية Al Baghdadia TV نايل سات 10971 أفقي 27500
تردد قناة المسار
قناة المسار Al Masar نايل سات 11315 رأسي 27500
تردد قناة توركمن إيلي
توركمن إيلي Türkmeneli TV نايل سات 11137 أفقي 27500
توركمن إيلي Türkmeneli TV عرب سات 12009 رأسي 27500
تردد قناة دجلة
قناة دجلة Dijlah TV نايل سات 12034 أفقي 27500
تردد قناة الشرقية العراقية
قناة الشرقية العراقية العراقية Al Sharqiya نايل سات 11747 أفقي 27500
قناة الشرقية العراقية العراقية Al Sharqiya نايل سات 11938 رأسي 27500
قناة الشرقية العراقية Al Sharqiya نايل سات 11785 رأسي 27500
تردد قناة إم بي سي العراق
إم بي سي العراق MBC IRAQ نايل سات 11862 رأسي 27500
تردد قناة وطن العراقية
قناة وطن Channel W.TV نايل سات 12604 رأسي 27500
تردد قناة الفرات
قناة الفرات Al- Forat نايل سات 11747 رأسي 27500
تردد قناة الطليعة
قناة الطليعة Channel Al Taleaa TV نايل سات 10727 أفقي 27500
تردد قناة آسيا
قناة آسيا Asia TV نايل سات 10892 رأسي 27500
تردد قناة بابليون
قناة بابليون Babylon TV نايل سات 12687 أفقي 27500
قناة بابليون Babylon TV ياه سات 12054 أفقي 27500
تردد قناة الشباب
قناة الشباب Al Shabab TV نايل سات 11603 أفقي 27500
تردد قناة يو تي في
قناة يو تي في UTV نايل سات 10727 أفقي 27500
تردد قناة الشرقية دراما
قناة الشرقية دراما Al Sharqiya Drama نايل سات 11938 رأسي 27500
قناة الشرقية دراما Al Sharqiya Drama هوت بيرد 11747 أفقي 27500