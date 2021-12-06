ينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، اليوم الاثنين 6-12-2021 سعر الذهب والعملات الاجنبية في السعودية، حيث يبحث عنه الكثير من المتابعين ويتابعونها باستمرار، ولمعرفة هذه الاسعار تابع المقال للنهاية.
أسعار العملات والذهب في السعودية اليوم الاثنين 6-12-2021
وجاءت أسعار العملات في السعودية اليوم كما يلي:
سجل الدولار أمريكى نحو 3.75 ريال سعودى.
بلغ اليورو نحو 4.23 ريال سعودي.
الجنيه الاسترليني
سجل الجنيه الاسترليني نحو 4.97 ريال سعودي.
الدولار الكندي
وصل الدولار الكندي نحو 2.93 ريال سعودي.
الدولار الاسترالي
سجل الدولار الاسترالي نحو 2.63 ريال سعودي .
الين الياباني
وبلغ الين الياباني نحو 0.03 ريال سعودي.
أسعار العملات والذهب في السعودية اليوم الاثنين 6-12-2021
الجنيه المصري
وسجل الجنيه المصري نحو 0.24 ريال سعودي.
الدرهم الإماراتي
ووصل الدرهم الإماراتي نحو 1.02 ريال سعودي.
الدينار البحريني
وسجل الدينار البحريني نحو 9.96 ريال سعودي.
الدينار الكويتي
وبلغ الدينار الكويتي نحو 12.40 ريال سعودي.
أسعار العملات والذهب في السعودية اليوم الاثنين 6-12-2021
أسعار الذهب في السعودية:
وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
سجل نحو 214.73 ريال
سعر الذهب عيار 22
بلغ نحو 196.84 ريال
سعر الذهب عيار 21
سجل نحو 187.89 ريال
سعر الذهب عيار 18
وصل نحو 161.05 ريال
سعر الذهب عيار 14
سجل نحو 125.26 ريال
سعر أوقية الذهب
وصل نحو 6,678 ريال