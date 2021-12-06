مالية رام الله تحدد نسبة وموعد صرف رواتب موظفي السلطة

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى.

وذكرت المالية، أنه سيتم صرف الرواتب والمخصصات عن شهر تشرين الثاني للجميع يوم غد الثلاثاء الموافق 07/12/2021 بنسبة 75% وبحد أدناه 1650 شيكل.

واكدت الوزارة أن الفارق يبقى ذمة لصالح الموظفين ويُعاد صرفه لهم بعد الإفراج عن الأموال المحتجزة أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة اللازمة.

وأوضحت أن ذلك يأتي نتيجة استمرار إسرائيل للاقتطاعات الضخمة وغير القانونية من أموال المقاصة عقاباً على ما تُقدمه السلطة من مخصصات الأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى.