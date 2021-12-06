فلسطين تسجل 5 وفيات و402 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 5 وفيات و402 إصابة جديدة بفيروس كورونا و191 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وسجلت حالة وفاة واحدة في قطاع غزة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة في الخليل.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 18، الخليل 103، بيت لحم 53، نابلس 23، سلفيت 3، جنين 13، رام الله والبيرة 32، طولكرم 4، قلقيلية 1، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 151".

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 3، الخليل 13، بيت لحم 21، نابلس 10، سلفيت 0، جنين 13، رام الله والبيرة 24، طولكرم 3، قلقيلية 0، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 100".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 50 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 84 مريضا، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبينت أن 1,454,935 مواطنا تلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بينما تلقى 141,437 مواطنا ثلاث جرعات من اللقاح في فلسطين.