دراجي يصف أداء الجزائر بـ"التعيس" ويكشف مرشحه للقب كأس العرب

وصف المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، أداء منتخب بلاده في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، بـ"التعيس"، وذلك قبيل مواجهة مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وتغلب المنتخب الجزائري في الجولة الأولى على المنتخب السوداني برباعية نظيفة، قبل أن يفوز بشق الأنفس على لبنان في الجولة الثانية بهدفين دون رد.

وضمن المنتخبان الجزائري والمصري تأهلهما للدور ربع النهائي قبل مواجهتهما غدا الثلاثاء لتحديد متصدر المجموعة الرابعة.

وقال دراجي في تصريحات لقناة التاسعة التونسية، إن المنتخب الجزائري كان "تعيسا" ولم يقدم أداء جيدا ضد المنتخب اللبناني رغم فوزه بثنائية دون رد.

وأشار إلى أن منتخب بلاده كان "تعيسا" أيضا في شوط المباراة الأول ضد السودان رغم فوزه برباعية.

وأكد المعلق الشهير في شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، أن منتخب بلاده لم يكن في مستوى تطلعات الجماهير الرياضية في لقاء لبنان.

وأضاف المتحدث، أن المنتخب الجزائري يلعب بلاعبين من الصف الأول مثل بلعمري، وبلايلي، وبن عيادة، ولا توجد مبررات لسوء الأداء مع لبنان.

وحذر دراجي منتخب الجزائر من مواصلة تقديم هذا الأداء الباهت في البطولة، وقال إن "الجزائر إذا لعبت بنفس الأداء ونفس التشكيلة ضد مصر ستخسر بثلاثية".

ورشح دراجي، المنتخب المغربي للظفر بالكأس العربية معتبرا إياه أقوى منتخب في الدورة لحد الآن.

وقدم المنتخب المغربي أداء مبهرا في أول جولتين ضمن منافسات المجموعة الثالثة، باكتساحه فلسطين برباعية دون رد، والأردن بنفس النتيجة أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن وصيف المجموعة الرابعة (إما مصر أو الجزائر) سيواجه المغرب في الدور ربع النهائي.