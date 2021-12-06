ينشر لكم باستمرار موقع "فلسطين اليوم"، العديد من التحديثات والموضوعات التي تهم المتابعين، واليوم نقدم لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021، وهو المشهورة التي يتابعها الملايين من المتابعين في الوطن العربي وخاصة من الاطفال لما تقدم من جانب ترفيهي لهم.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2021 على نايل سات

نبذة عن القناة

القناة من النادر أن نجد طفل عربي لا يقوم بمتابعتها كل يوم، بل كان لها التأثير الأكبر على شخصيتهُ ومعدل نموه العقلي والبدني، هذه القناة هي قناة طيور الجنة الغنية عن التعريف، فهيا نتعرف على التردد الجديد لها على القمر الصناعي نايل سات.

وتقدم القناة محتوى هادف يخدم الطفل العربي، فهي أول قناة فضائية مخصصة للأطفال وكانت انطلاقتها الأولى في عام 2008م من مدينة عمان بالأردن أي أن عمر القناة نحو أحدى عشر عام، وتعود ملكية القناة إلى الملك خالد مقداد، وبعدها تم إنشاء عدة قنوات تابعة لها مثل طيور بيبي وطيور بيبي بالإنجليزية وكذلك قناة طيور بيبي باللغة التركية.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2021 على نايل سات

برامج قناة طيور الجنة

برنامج رياضة × رياضة:- عبارة عن برنامج رياضي يستهدف الأطفال من سن خمس سنوات حتى أربعة عشر عام، حيث يتم إقامة تنافس رياضي فيما بينهم.

برنامج صوتك كنز:- يحاول هذا البرنامج تسليط الضوء على الموهبة الغنائية لدى الأطفال عن طريق عرض بعض المواهب الجذابة.

بنذكر من بين تلك البرامج ما يلي:-

برنامج فزورة مع الأمورة:- هذا البرنامج من أكثر البرامج المحببة لدى الأطفال حيث تمكنت الطفلة جنى من جذب قلوب الأطفال بطريقتها الشيقة والجذابة.

برنامج شمس لا تغيب:- يحاول هذا البرنامج غرس القيم والمبادئ لدى الأطفال وتقديم النصائح لهم عن طريق قصة طريفة ومسلية.

أحدث تردد لقناة طيور الجنة 2021 على نايل سات

وبإمكانك ضبط التردد عبر عربسات من خلال ادخال التردد على جهازك :

التردد : 11632

استقطاب : عمودي

معدل ترميز : 27500