قرار قاسي بحق ميسي بعد أيام من نيله الكرة الذهبية

أصدر القضاء الكتالوني بهدم فندق "MiM Sitges" من فئة الأربعة نجوم في برشلونة، والذي تعود ملكيته لميسي. وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ووفق أمر الهدم، فإن الفندق الذي اشتراه النجم الأرجنتيني في العام 2017 مقابل 26 مليون جنيه إسترليني، "لا يفي بالمعايير الخاصة بالمدينة الإسبانية".

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ومن بين المخالفات المسجلة على الفندق، حجم الشرفات الكبير جدا، فضلا عن عدم تلبية منظومة الحرائق والطوارئ لمتطلبات السلطات الإسبانية.

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ويقع فندق "MiM Sitges"، قرب المنزل الذي كان يقيم فيه ميسي قبل انتقاله من برشلونة لباريس سان جيرمان في أغسطس الماضي.

ويضم الفندق 77 غرفة نوم، وتكلف الإقامة لليلة واحدة في الغرفة العادية حوالي 105 جنيه إسترليني خلال موسم الذروة.

وأشارت صحيفة "El Confidencial"، إلى أن أمر المحكمة بهدم فندق ميسي لا يزال معلقا.