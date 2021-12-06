الكشف عن سبب زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي لإيران

كشف مسؤول إماراتي رفيع، اليوم الاثنين، عن دوافع زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد لإيران.
وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة:" إن زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى إيران تأتي في سياق ما سماه بـ"إدارة الرؤى المتباينة".
وأوضح قرقاش، إلى أن زيارة طحنون بن زايد إلى إيران، هي لمواصلة جهود الإمارات لتعزيز جسور التواصل والتعاون في المنطقة وبما يخدم المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن بلاده تسعى إلى تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي عبر تطوير علاقات إيجابية من خلال الحوار مع إيران والعديد من الدول.