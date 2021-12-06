الكشف عن سبب زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي لإيران

كشف مسؤول إماراتي رفيع، اليوم الاثنين، عن دوافع زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد لإيران

كشف مسؤول إماراتي رفيع، اليوم الاثنين، عن دوافع زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد لإيران

كشف مسؤول إماراتي رفيع، اليوم الاثنين، عن دوافع زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد لإيران

كشف مسؤول إماراتي رفيع، اليوم الاثنين، عن دوافع زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد لإيران

كشف مسؤول إماراتي رفيع، اليوم الاثنين، عن دوافع زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد لإيران

كشف مسؤول إماراتي رفيع، اليوم الاثنين، عن دوافع زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد لإيران .

كشف مسؤول إماراتي رفيع، اليوم الاثنين، عن دوافع زيارة كبير مستشاري الأمن القومي الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد لإيران .

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة:" إن زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى إيران تأتي في سياق ما سماه بـ"إدارة الرؤى المتباينة

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة:" إن زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى إيران تأتي في سياق ما سماه بـ"إدارة الرؤى المتباينة

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة:" إن زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى إيران تأتي في سياق ما سماه بـ"إدارة الرؤى المتباينة

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة:" إن زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى إيران تأتي في سياق ما سماه بـ"إدارة الرؤى المتباينة

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة:" إن زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى إيران تأتي في سياق ما سماه بـ"إدارة الرؤى المتباينة

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة:" إن زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى إيران تأتي في سياق ما سماه بـ"إدارة الرؤى المتباينة ".

وقال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة:" إن زيارة الشيخ طحنون بن زايد إلى إيران تأتي في سياق ما سماه بـ"إدارة الرؤى المتباينة ".