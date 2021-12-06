ارتفاع طفيف على أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6/12/2021، ارتفاعاً بشكل طفيف حتى الساعة 06:35 AM بتوقيت دولة مصر، وتختلف أسعار الذهب مصر من محل صاغة لآخر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 902.33 جنيه مصري ( $57.32)

سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 827.14 جنيه مصري ( $52.55)

سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 789.56 جنيه مصري( $50.16)

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 676.76 جنيه مصري ( $42.99)

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 526.36 جنيه مصري ( $33.44)

سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 451.16 جنيه مصري ( $28.66)

سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 338.37 جنيه مصري ( $21.50)

سجلت اسعار أوقية الذهب 28,062 جنيه مصري ( $1,783)

سجلت أسعار جنيه الذهب 6,316 جنيه مصري ($401.26)

سجلت أسعار كيلو الذهب 902,327 جنيه مصري ( $57,322)