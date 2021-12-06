الشخرة : 130 عينة عشوائية لا تحمل المتحور الجديد "اوميكرون"

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة برام الله، مسؤول ملف "كورونا" د. كمال الشخرة اليوم الاثنين 6/12/2021 ، ان نتائج فحص 130 عينة اخذت عشوائيا، أظهرت أنها لا تحمل المتحور الجديد لفيروس كورونا "اوميكرون" .

وأضاف الشخرة خلال تصريحات له أن هذه الفحوصات أكدت أن فلسطين ما زالت خالية من المتحور الجديد، الذي يتميز بسرعة انتشاره، وسرعة ظهور أعراضه على المصابين، موضحا أن العينات قد تم أخذها بطريقة عشوائية من مصابين "بكورونا" من محافظات بيت لحم، والقدس، ورام الله، وأريحا.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في وقت سابق أنه من غير الواضح ما إذا كان "أوميكرون" يزيد من خطورة الحالة الصحية للمرضى مقارنة مع متحورات أخرى، بما فيها "دلتا"، ولم تستبعد أن يكون سبب تنامي عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في مستشفيات جنوب إفريقيا هو تنامي العدد الإجمالي للمصابين وليس إصابتهم بمتحور "أوميكرون" بالذات.