القيادي أحمد نصر: العملية تمثل إرثاً ثورياً وقدرة على المواجهة

باركت حركة الجهاد الإسلامي العملية البطولية على حاجز "جبارة في مدينة طولكرم المحتلة فجر اليوم، والتي نفذها الشهيد البطل محمد نضال موسى من مدينة نابلس المحتلة.

وقال أحمد نصر القيادي في الحركة:"إن مواجهة الاحتلال في المدن والقرى أنار الطريق من جديد أمام عمليات المقاومة ضد حواجز الاحتلال وجنوده"، معتبراً أنها تمثل إرثاً ثورياً لن يتوقف حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.

وأشاد نصر بالدور البطولي للشهيد رداً على مسيرة الأعلام وتدنيس الحرم الإبراهيمي وإعدام الشهيد محمد سليمة في القدس، داعياً للشهيد بالرحمة ومفتخراً بعائلته التي تخرج الشهداء والتضحيات على طريق فلسطين.

وأكد القيادي نصر، أن هذه العمليات البطولية، تمثل ضربة موجعة لقوات الاحتلال، مشيراً إلى أن الشباب الفلسطيني قادر على اختراق الأمن والتحصينات الصهيونية.