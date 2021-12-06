جدول مباريات كأس العرب 2021 اليوم

تقام مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب 2021، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، لحسم هوية المتأهلين لدور الثمانية.

وحجزت 4 منتخبات بالفعل، بطاقات التأهل للدور ربع النهائي، وهي قطر والمغرب والجزائر ومصر، في انتظار باقي المتأهلين.

وانطلقت كأس العرب 2021 في 30 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر/ كانون أول الحالي، بمشاركة 16 منتخبا، موزعين على 4 مجموعات.

محدث باستمرار.. جدول نتائج مباريات كأس العرب 2021 حتى الآن

المباراة الأبرز في الجولة الثالثة، تلك التي تجمع بين منتخبي مصر والجزائر، رغم حسمهما التأهل مبكرا عن المجموعة الرابعة.

قمة الجولة الثالثة بين الفراعنة ومحاربي الصحراء، ستحدد هوية المتصدر والوصيف للمجموعة.

جدول مباريات الجولة الثالثة لبطولة كأس العرب 2021.

جدول مباريات كأس العرب 2021 - الجولة الثالثة

سوريا × موريتانيا

الاثنين 6 ديسمبر

بتوقيت مكة المكرمة الجنوب

تونس × الإمارات الاثنين 6 ديسمبر

بتوقيت مكة المكرمة الثمامة

عمان × البحرين الاثنين 6 ديسمبر

بتوقيت مكة المكرمة أحمد بن علي

قطر × العراق الاثنين 6 ديسمبر

بتوقيت مكة المكرمة البيت

الأردن × فلسطين

الثلاثاء 7 ديسمبر

بتوقيت مكة المكرمة 974

المغرب × السعودية الثلاثاء 7 ديسمبر

بتوقيت مكة المكرمة الثمامة

لبنان × السودان الثلاثاء 7 ديسمبر

بتوقيت مكة المكرمة المدينة التعليمية

الجزائر × مصر الثلاثاء 7 ديسمبر

بتوقيت مكة المكرمة الجنوب

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2021

أعلنت قنوات بي إن سبورتس القطرية، بث مباريات كأس العرب 2021 بشكل مجاني عبر القناتين الأولى والثانية.

كذلك تتولى مجموعة قنوات الكأس القطرية بث مباريات كأس العرب مجانا.